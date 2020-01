L'ex Pandev annuncia: "Voglio smettere dopo la salvezza col Genoa"

L'ex giocatore del Napoli Goran Pandev ora in forza al Genoa ha parlato ai microfoni di Sky annunciando il ritiro per la prossima stagione: "Per te questo è l'ultimo anno? Penso di sì, però voglio smettere con la salvezza col Genoa e con la qualificazione al prossimo Europeo con la mia nazionale. A marzo giocheremo gli spareggi, non so se riusciremo a centrare questo obiettivo. Adesso però sono solo concentrato ad aiutare il Genoa a fare punti così da uscire da questa brutta situazione"