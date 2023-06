L'Hellas Verona è salvo! Ngonge manda lo Spezia in Serie B: lo spareggio finisce 3-1

Al triplice fischio di Orsato esplode la festa del pubblico veronese: dopo una rimonta incredibile sarà ancora Serie A.

L'Hellas Verona è salvo e resta in Serie A. I veneti battono lo Spezia al Mapei Stadium e lo condannano alla Serie B, tre anni dopo la prima, storica, promozione in massima serie. Mattatore dell'incontro Cyril Ngonge, che nel primo tempo segna una doppietta che spezza le gambe alla squadra di Semplici. Al Mapei finisce 3-1, con un finale emozionante in cui lo Spezia spreca una chance enorme dal dischetto con Nzola, per riaprire i conti. Al triplice fischio di Orsato esplode la festa del pubblico veronese: dopo una rimonta incredibile sarà ancora Serie A. Per lo Spezia, invece, si aprono le porte della Serie B.