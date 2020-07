L'imprenditore Ajroudi spaventa la Juve: "Sogno di acquistare Ronaldo per l'Olympique Marsiglia"

Mohamed Ayachi Ajroudi è uno degli imprenditori interessati all'acquisto dell'Olympique Marsiglia. Il franco-tunisino sogna in grande per il club francese, come conferma lo stesso imprenditore in un'intervista concessa a Le Figaro: "Mi piace il calcio, mi piace la disciplina tedesca, soprattutto quella del Bayern Monaco. Mi piace il gioco del Barcellona. Come giocatore invece dico Cristiano Ronaldo per il rispetto e la disciplina che incarna. Se sogno il colpo CR7 per il Marsiglia? Nella vita tutto è possibile, è un sogno che mi emoziona".