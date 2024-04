L’incredibile statistica di Italiano nelle Coppe: in 3 anni solo una volta fuori prima delle finali

La Fiorentina batte di misura (1-0) l'Atalanta nella semifinale d'andata di Coppa Italia e vede avvicinarsi la terza finale consecutiva.

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

La Fiorentina batte di misura (1-0) l'Atalanta nella semifinale d'andata di Coppa Italia e vede avvicinarsi la terza finale consecutiva. Nei tre anni di Italiano, i viola, in un match di andata e ritorno, sono stati eliminati solamente dalla Juventus di Allegri nelle semifinali della Coppa Italia 2021/2022. Per il resto la Fiorentina ha perso solo in finale, con l'Inter e il West Ham in Conference League.