L'Inter accarezza lo scudetto: all'intervallo è 1-0 sul Milan

© foto di www.imagephotoagency.it

Termina sul risultato di 0-1 il match di San Siro tra Milan e Inter, valido per la 33esima giornata di Serie A. In un derby storico che potrebbe consegnare lo scudetto ai nerazzurri, gli uomini di Simone Inzaghi chiudono in vantaggio all'intervallo grazie al colpo di testa di Francesci Acerbi su spizzata di Pavard, dagli sviluppi di un calcio d'angolo.