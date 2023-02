L’Inter affonda sotto la pioggia del Dall’Ara! Orsolini fa volare il Bologna e il Napoli

Sotto la pioggia che inzuppa il Dall'Ara, l'Inter cade perdendo 1-0 col Bologna nel lunch match della 24ª giornata di Serie A.

Sotto la pioggia che inzuppa il Dall'Ara, l'Inter cade perdendo 1-0 col Bologna nel lunch match della 24ª giornata di Serie A. La fatal Bologna colpisce ancora l'Inter, anche se questa volta lo scudetto è un discorso archiviato da sin troppo tempo. Decide la rete di Riccardo Orsolini, la quinta per l'esterno offensivo in questo 2023, arrivata proprio quando gli ospiti sembravano aver cambiato la storia di un lunch match che ha visto i ragazzi di Thiago Motta più convincenti degli avversari per ampi tratti. I padroni di casa tornano così alla vittoria in casa dopo il ko col Monza, mentre per Simone Inzaghi le trasferte restano un vero e proprio incubo: quinta sconfitta in campionato lontano da San Siro, settima assoluta in questa Serie A, stop troppo spesso coincisi con gli incroci Champions. Vista dalla prospettiva degli ospiti, come dimenticare in novanta minuti il bel successo sul Porto: primo tempo tutto di marca felsinea, nella ripresa alza la testa l'Inter, andando anche vicino al vantaggio, ma un clamoroso errore difensivo spalanca le porte alla rete emiliana.