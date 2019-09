L'Inter affonda una brutta Samp: finisce 3-1, nerazzurri di nuovo primi

L'Inter centra la sesta vittoria consecutiva, nonostante l'espulsione di Alexis Sanchez a inizio secondo tempo. Per la Sampdoria è notte fonda, all'ultimo posto della classifica. I nerazzurri si sono imposti per 3-1,.riconquistando la vetta della classifica, grazie ai gol di Sansi, Sanchez, e Gagliardini, con la rete di Jankto che ha provato a rimettere in piedi il match per la Samp.