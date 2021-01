L’Inter alla distanza trita il Crotone, ma trema per l’infortunio a Lukaku

A San Siro, dopo un primo tempo zoppicante, l'Inter batte il Crotone 6-2 nel primo match del 2021 della Serie A. Il Crotone parte subito forte e passa al 12' sugli sviluppi di un calcio d'angolo battuto da Messias con Zanellato che di testa batte Handanovic. Passano 7 minuti e l'Inter trova il pareggio con Lautaro servito da una gran palla di Lukaku. Al 31' i padroni di casa si portano in vantaggio, Lautaro viene anticipato dal tocco sfortunato di Marrone che la butta nella propria porta. Al 35' il Crotone riporta il match sul pari con un rigore, su ingenuità di Vidal, trasformato da Golemic. Al 57' Lukaku inventa e con tacco serve Brozovic, appoggio successivo per Lautaro che davanti a Cordaz non sbaglia e da lì la gara si incanala. Al 64' l'Inter mette al sicuro il risultato: Lukaku riceve in profondità e davanti a Cordaz non sbaglia: è 4-2. Il centravanti belga però al 74' si infortuna ed è costretto ad uscire, problema muscolare alla coscia. Nel finale l'Inter dilaga, prima Lautaro al 78', tripletta personale per l'argentino e poi Hakimi al 87' fissano il punteggio sul 6-2, ma l'ansia è tuttas per le condizioni di Lukaku.