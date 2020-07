L'Inter asfalta la Spal, a Ferrara finisce 4-0

Un Inter non particolarmente brillante nel primo tempo, che ha poi schiacciato gli avversari nella ripresa: è finita 4-0 a Ferrara tra i nerazzurri e la Spal, con la squadra di Conte che ha costruito la vittoria soprattutto nel secondo tempo: dopo il vantaggio firmato da Candreva (e le polemiche per un rigore non concesso ai biancoazzurri a ridosso dell'intervallo), l'Inter si è imposta con le reti di Biraghi, Sanchez e Gagliardini, tutte nella ripresa.