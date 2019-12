L'Inter asfalta un Genoa allo sbando: in gol anche il baby Esposito

Tutto facile per l'Inter di Conte che, a San Siro, asfalta il Genoa. Nerazzurri che si sono imposti per 4-0 contro il Grifone, nonostante l'assenza di Lautaro nell'attacco a disposizione per il tecnico pugliese. Primo tempo chiuso sul 2-0 con i gol di Lukaku e Gagliardini poco dopo la mezzora. Nella ripresa tutto facile con un Genoa mai realmente pericoloso: in gol anche il baby Esposito che dal dischetto firma il tris, prima del definitivo poker messo a segno ancora da Lukaku per la doppietta personale. Nerazzurri che agganciano in classifica la Juve a 42 punti.