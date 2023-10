L’Inter cala il tris al Torino: i granata durano fino al ko di Schuurs e poi spariscono dal campo

Attenti a quei due: sono Marcus Thuram e Lautaro Martinez, la coppia gol più prolifica della Serie A, a decidere la vittoria dell'Inter in casa del Torino.

Attenti a quei due: sono Marcus Thuram e Lautaro Martinez, la coppia gol più prolifica della Serie A, a decidere la vittoria dell'Inter in casa del Torino. In casa dei granata, finisce 3-0 per gli ospiti (l'ultimo gol è un gentile omaggio di Mkhitaryan ad Hakan Calhanoglu, a segno su rigore conquistato dall'armeno) una partita scorbutica per quasi un'ora e che cambia quando Ivan Juric, fin troppo rinunciatario sotto il profilo della qualità (leggasi Radonjic solo spettatore), perde Perr Schuurs, vittima di un infortunio la cui entità è da verificare ma che sembra preoccupante.

Smarrito il baluardo di una difesa già arrangiata, il Toro sbanda e l'Inter di Simone Inzaghi azzanna. Il Toro saluta i suoi tifosi che chiedono alla squadra di tirar fuori gli attributi