L'Inter cambia proprietario? L'imprenditore Zilliacus: "In settimana farò l'offerta a Zhang"

Dopo l'annuncio di questa mattina, con un comunicato nel quale è stato reso noto che XXI Century Capital ha raccolto 2,5 miliardi di dollari, l'imprenditore finlandese Thomas Zilliacus ha rilasciato un'intervista a La Repubblica dove ha parlato dell'Inter e della volontà di rilevare il club nerazzurro: "Faccio sul serio, questa settimana o al massimo la prossima l'attuale proprietà dell'Inter riceverà da me una proposta adeguata per l'acquisto del club. Il soggetto che presenterà la proposta è XXI Century Capital, che ha raccolto il denaro.

È basata a Singapore, ha due controllate: Football e Fashion. Non voglio investire in più club, voglio creare un filo diretto con la fan base dell’Inter, creando valore e profitto. Posso fare tutto da solo, anche se con dei soci è più bello investire. Non sento Zhang da qualche mese, da allora parlo con le banche a cui si è affidato".

Zilliacus ha poi parlato dei possibili soci: "Mi piacerebbe avere dei partner operativi, che condividono la mia visione, ma voglio essere sicuro che condividano la mia idea su come gestire il club, che vedano il futuro come lo vedo io. Chi si è affidato a XXI Century Capital? Soggetti vari, piccoli e grandi, famiglie e investitori istituzionali. Soci arabi? Non faccio nomi e non voglio scendere in dettagli simili. Ho raccolto capitale in diverse aree, basti questo”.