L'Inter chiude il campionato con una vittoria di misura: 1-0 al Torino

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter chiude il suo campionato e inizia la sua road to Istanbul con una vittoria, la ventitreesima in una Serie A fatta anche di troppe sconfitte come racconta il -12 rispetto a un anno fa. Il Torino saluta qualsiasi velleità di Europa, fermandosi a 53 punti, appena tre in più della scorsa stagione ma soprattutto tre in meno della Fiorentina, che a questo punto beneficerebbe dell'eventuale esclusione della Juventus dalle competizioni UEFA. Allo stadio Olimpico Grande Torino finisce 1-0 per la squadra di Simone Inzaghi, che risponde al City con un discreto biglietto da visita, in termini di approccio e condizione, in vista della finale di Champions. Decide la rete siglata nel primo tempo da Marcelo Brozovic, complice un errore abbastanza palese di Milinkovic-Savic.

Nel finale, il mezzo arrembaggio dei granata di Ivan Juric, che per troppe fasi della partita non hanno dato l'idea di credere al sogno europeo, nonostante l'errore incredibile di Sanabria in pieno recupero. Prima del paraguaiano, a sfiorare il secondo gol della serata è stata soprattutto la squadra ospite, con Dzeko. A proposito del bosniaco e dell'attacco interista: buone risposte da Romelu Lukaku, tra i migliori in campo. Ma i novanta minuti più recupero giocati dal belga fanno pensare che, pensando all'Ataturk, Inzaghi abbia già scelto la sua coppia d'attacco.