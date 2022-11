L'Inter dovrà sacrificare un big per fare cassa: individuato il profilo giusto per l'addio

In casa Inter sono iniziati già i ragionamenti di mercato, soprattutto quelli incentrati verso la prossima stagione.

In casa Inter sono iniziati già i ragionamenti di mercato, soprattutto quelli incentrati verso la prossima stagione. Come noto da giorni il possibile sacrificato sull'altare del bilancio potrebbe essere Denzel Dumfries, olandese su cui è forte il Chelsea e che potrebbe partire per almeno 40 milioni di euro. In casa nerazzurra, in attesa dell'affondo decisivo, secondo il Corriere dello Sport hanno giù à iniziato a guardarsi intorno per trovare un eventuale sostituto e oggi il primo nome sembra essere quello di Emerson Royal: oggi l'ex Betis è un titolare di Conte al Tottenham, ma dalla prossima estate potrebbe non essere più così.