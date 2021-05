L’Inter è ad un passo dallo Scudetto: vittoria per 2-0 e Crotone condannato alla B

Dopo un primo tempo bloccato in cui l’Inter ha colpito due legni ma senza riuscire a segnare, nella ripresa col Crotone cambia tutto. La squadra di Conte batte i calabresi 2-0. Nerazzurri in vantaggio al 69' con Eriksen, entrato in campo da 3 minuti. Azione centrale dell’Inter con la combinazione Sanchez-Lukaku che libera il danese che con un destro secco (con deviazione) dal limite dell'area sblocca una partita più complessa del previsto. In pieno recupero il 2-0 di Hakimi, che a tu per tu con Cordaz, lo batte con un tunnel. Alla squadra di Conte basta un bel secondo tempo per conquistare i tre punti in palio che proiettano i nerazzurri ad un passo dalla vittoria dello scudetto.