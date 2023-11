L'Inter fa il suo dovere e controsorpassa la Juve: battuto il Frosinone a San Siro

L'Inter non sbaglia in casa contro il Frosinone e a San Siro batte i ciociari 2-0 nel posticipo dlella dodicesima giornata di Serie A.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter non sbaglia in casa contro il Frosinone e a San Siro batte i ciociari 2-0 nel posticipo dlella dodicesima giornata di Serie A. Decima vittoria consecutiva per l'attuale capolista del campionato di Serie A, quella che serve per operare il controsorpasso sulla Juventus in vetta e accendere ancora di più il derby d'Italia in programma alla ripresa. A San Siro fa bella figura, come al solito, ma perde il Frosinone: finisce 2-0, la gara cambia rotta e storia a cavallo dell'intervallo.

Un golazo di Federico Dimarco e il rigore trasformato da Hakan Calhanoglu consentono ai vicecampioni d'Europa in carica di mettere in discesa una partita molto temuta, perché quando serviva vincere non sempre l'Inter l'ha fatto e perché la squadra di Eusebio Di Francesco, brillante e frizzante, si è finora meritata i galloni di rivelazione del campionato. Bella impressione confermata anche alla Scala del calcio, ma questa Inter è più matura e solida che mai: ottavo clean sheet su dodici giornate di campionato, decimo stagionale.