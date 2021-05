L'Inter festeggia lo scudetto con un pokerissimo: travolta 5-1 l'Udinese

Finisce 5-1 Inter-Udinese, ultima gara di campionato iniziata alle 15. Al 7' nerazzurri in vantaggio, Young e Lautaro scambiano in area di rigore: l'inglese, che viene travolto anche da Musso, batte il portiere argentino con un colpo sotto. Palo e poi rete, padroni di casa in vantaggio. Al 45' gli uomini di Conte raddoppiano, perfetto calcio di punizione di Eriksen, che sfrutta la deviazione di Okaka in barriera e fa 2-0. Al 56' tris dei padroni di casa con Lautaro Martinez che trafigge Musso su calcio di rigore. Al 64' arriva il poker nerazzurro: Lukaku fa da sponda per Vecino, che sfonda per vie centrali e scarica a sinistra per Perisic: tiro a giro di prima intenzione del croato, che pesca un gol fantastico sul secondo palo. 8' minuto festeggia anche Lukaku: cross dalla sinistra di Sanchez, che colpisce il palo; poi il pallone rimbalza sul mento del belga e finisce in rete. All'80' gol della bandiera per l'Udinese: dagli undici metri Pereyra non sbaglia: portiere da una parte, pallone dall'altra.