L'Inter frena ancora! Solo un pari a San Siro con la Fiorentina, Handanovic evita il ko

A San Siro finisce 1-1 l'anticipo delle 18 tra Inter e Fiorentina.

TuttoNapoli.net

© foto di TuttoSalernitana.com

A San Siro finisce 1-1 l'anticipo delle 18 tra Inter e Fiorentina. Meglio i viola in questi primi 45', che partono forte e ci provano con Nico Gonzalez e Saponara da fuori prima e da dentro l’area poi, ma Handanovic e la difesa interista reggono senza particolari affanni. L'Inter sembra in affano e solo nel finale mette la testa fuori con una rete di Lautaro annullata per fuorigioco dell'argentino. Nella ripresa botta e risposta in 5'. Sblocca il match la Fiorentina al 50': Nico Gonzalez lavora benissimo dentro l’area di rigore e trova l’assist giusto per l’inserimento di Torreira che anticipa Barella e col destro fulmina Samir Handanovic. Al 55' il pareggio nerazzurro: Perisic arriva sul fondo e crossa sul secondo palo per l’imbucata di Dumfries che di testa segna l’1-1. Al 64' Chiffi prima concede un rigore per l'Inter, poi va al monitor e torna sulla sua decisione: è Lautaro a fare fallo su Venuti in area viola. All'ultimo minuto del recupero clamorsa occasione per la Fiorentina: assolo Ikoné che manda per terra Calhanoglu e si presenta davanti ad Handanovic, calciandogli però addosso col destro.