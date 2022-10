L’Inter (graziata dal rosso da Valeri) vince 4-3 con un fallo al 96’: Fiorentina furiosa

Al Franchi succede di tutto, alla fine chi sorride è l'Inter.

Al Franchi succede di tutto, alla fine chi sorride è l'Inter. I nerazzurri portano a casa una gara infinita, conclusa con l'acuto di Henrikh Mkhitaryan che vale il 4-3 definitivo sulla Fiorentina. Il triplice fischio arriva al termine di cento minuti densi di emozioni e privi di logica, un alternarsi di colpi di scena che regala a Simone Inzaghi la terza vittoria in trasferta di questo campionato, la prima contro una squadra italiana che giochi le competizioni europee. Parte forte l'Inter: l'uno-due iniziale firmato Barella-Lautaro Martinez sembra il preludio a un finale già scritto, è l'antipasto di un menù imprevedibile e impossibile da riassumere. Il fallo killer di Dimarco alla mezz'ora dà speranza alla Viola, che acciuffa due volte gli ospiti con Cabral e Ikonè. Incassato il pari, Inzaghi toglie Correa per fare spazio a Dzeko e poi cambia anche le fasce. Al 72' nuovo episodio di una gara segnata dall'arbitraggio: il bosniaco lancia Lautaro, Terracciano atterra il Toro, toccando prima il pallone. Lunghissimo check VAR, alla fine Valeri manda sul dischetto il Toro: fucilata, nulla da fare per il portiere e 3-2. Quando il tabellone sembra fissato, arriva Jovic: sponda di Milenkovic su corner, girata del serbo ex Real che vale il 3-3: dura un amen. Nel finale, al 96’, ci pensa Mkhitaryan a segnare il 4-3 definitivo.