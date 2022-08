L'Inter monetizza da un altro giovane talento dopo Zaniolo? Casadei verso il Chelsea

Il Chelsea ha offerto 12 milioni più bonus all'Inter per il giovane Cesare Casadei. I nerazzurri hanno aperto alla cessione a titolo definitivo

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Chelsea ha offerto 12 milioni più bonus all'Inter per il giovane Cesare Casadei. I nerazzurri hanno aperto alla cessione a titolo definitivo ma chiedono 15 milioni più 5 di bonus. L'offerta giusta potrebbe arrivare entro giovedì e c'è fiducia per la chiusura dell'affare. A quel punto l'Inter si butterebbe su Akanji per sistemare la difesa. A riportarlo è Sky Sport.