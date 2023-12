L'Inter non è solo Lautaro: i numeri di Thuram non vanno tanto lontani

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Bomber in costruzione, uomo-assist e pure procacciatore di rigori. L'Inter ha trovato in Marcus Thuram un vero e proprio tuttofare sul fronte offensivo e probabilmente non pensava neanche fosse così decisivo già dai primi mesi in maglia nerazzurra.

Il rigore conquistato in terra portoghese per il 3-3 di Champions, al primo pallone toccato, mette in evidenza tutte le sue qualità, dalla velocità alla potenza e alla tecnica, "tratta il pallone con assoluta padronanza e non ha alcun timore nel puntare l’uomo, anzi grazie a una straordinaria scelta di tempo anticipa il tocco, inducendo l’avversario al fallo", si legge sul Corriere dello Sport.

Il quotidiano analizza anche i numeri del francese, non distanti da quelli di Lautaro Martinez: " Il Toro, infatti, è una macchina da gol con i suoi 15 centri in 18 uscite. A cui vanno aggiunti un rigore procurato e un assist. Il totale fa 17, sulla produzione complessiva della squadra nerazzurra di 38 reti, ovvero il 45%. Beh, Thuram non è così distante. Il suo bottino, infatti, consiste in 5 sigilli, 4 penalty guadagnati e addirittura 6 assist: significa che ha preso parte complessivamente a 15 gol, ovvero il 39% sul totale. Esiste un'altra coppia di attaccanti altrettanto decisiva? Forse no, viene da dire".