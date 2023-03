L'Inter non fallisce di nuovo: battuto il Lecce a San Siro con un gol per tempo

A San Siro l'Inter batte 2-0 il Lecce nel match valido per la 25ª giornata di Serie A.

A San Siro l'Inter batte 2-0 il Lecce nel match valido per la 25ª giornata di Serie A. I nerazzurri battono il Lecce col un gol per tempo, nel primo Henrikh Mkhitaryan e nel secondo Lautaro Martinez. Inzaghi incassa la reazione che si attendeva e pure l'ottavo clean sheet, considerando tutte le competizioni, del 2023 nerazzurro. Inutile sottolineare come le vere risposte i tifosi interisti le attendono dalle prossime due trasferte, Spezia e Porto, incroci determinanti per capire che squadra abbiano di fronte. Quella di questa domenica, a cospetto di una formazione che merita la classifica che ha e per una volta non riesce a farsi ammazza-grandi, è un'Inter che si conferma solida almeno quando deve riscattarsi dai passi falsi.