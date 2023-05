L'Inter non può permettersi Lukaku: resterà solo con un doppio super sconto

Sarà complicato vedere Romelu Lukaku in campo con l'Inter anche nella prossima stagione.

Sarà complicato vedere Romelu Lukaku in campo con l'Inter anche nella prossima stagione. Per far sì che ciò avvenga sono necessarie almeno tre condizioni, come ribadito dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport: la prima, che Pochettino, probabile futuro tecnico del Chelsea, decida di non contare su Romelu, cosa che non è per nulla scontata. La seconda è che l’Inter si qualifichi per la Champions, mentre la terza è che il Chelsea accetti un prestito quasi gratuito e il belga si riduca sensibilmente l’ingaggio. Un rinnovo con i costi attuali non è finanziariamente sostenibile per l’Inter.