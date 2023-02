L’Inter parte forte ma non concretizza, la Sampdoria regge: 0-0 al 45’

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Dodici tiri a tre - ma sei a tre considerando quelli in porta - non bastano all'Inter per sbloccare la serata di Marassi e rientrare negli spogliatoi in vantaggio sulla Sampdoria. Il primo tempo del posticipo finisce infatti sul risultato di 0-0: ottimo avvio dei nerazzurri, che però non sono riusciti a concretizzare il netto predominio territoriale, dando ulteriore fiducia ai blucerchiati.