L'Inter passa al Franchi e torna prima, la Fiorentina spreca un rigore

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Successo pesante per l'Inter, battuta 0-1 la Fiorentina al Franchi e primato riconquistato. Primo quarto d’ora frizzante, che termina con un gol: un gran salvataggio di Faraoni lo evita a Carlos Augusto, ma sul successivo angolo ecco la zuccata di Lautaro che fa 0-1.

Al minuto 72 episodio discusso: scontro Sommer-Nzola in area, sul colpo di testa di Quarta a seguire salvataggio sulla linea. Ma il VAR richiama Aureliano, che va allo schermo e concede rigore per fallo del portiere sul centravanti di casa. Dal dischetto si presenta Nico Gonzalez: da quando gioca in Italia non aveva mai sbagliato, ma c’è sempre una prima volta e questa arriva, con merito di Sommer che intuisce l’angolo del tiro. Nel finale l'Inter si abbassa e contiene i rischi, la Fiorentina non arriva più dalle parti di Sommer e la banda di Inzaghi può festeggiare tre punti fondamentali, che le consentono di tornare al primo posto anche con una partita in meno rispetto alla Juventus.