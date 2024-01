L'Inter passeggia a Monza: brianzoli travolti 5-1!

L'Inter asfalta il Monza 5-1 nell'anticipo delle 20.45 della 20ª giornata di Serie A.

L'Inter asfalta il Monza 5-1 nell'anticipo delle 20.45 della 20ª giornata di Serie A. Gli ospiti partono fortissimo, da quando Dimarco squilla dalle parti di Sorrentino e mette in chiaro che la serata sarà tosta per la retroguardia brianzola. Al quarto d'ora il treno Inter è già passato due volte, con una mossa da ko: prima Calhanoglu sblocca la gara, trasformando il rigore causato dalla respinta con le mani di Gagliardini su colpo di testa di Lautaro. Poi è l'argentino, a conclusione di una bella azione corale, a firmare il bis. Alla mezz'ora, mentre i nerazzurri cercano anche il terzo gol, arriva quello del Monza che potrebbe riaprire tutto: Pessina segna, ci vogliono due minuti per certificare il fuorigioco che porta all'annullamento della rete, forse la chiamata più difficile della stagione da questo punto di vista.

Il secondo tempo è una festa del gol. L'Inter si mette in modalità risparmio energetico e passa comunque: Calhanoglu - ammonito: era diffidato e salterà la prossima di campionato contro la Fiorentina, non la Supercoppa - ringrazia Thuram per l'assist di tacco e firma il 3-0. Il sussulto d'orgoglio brianzolo si concretizza nei doppi passi di Dani Mota, steso in area da Darmian: Pessina saltella ma non sbaglia dal dischetto. È una rete che non cambia la storia della serata, anzi ne arrivano altre due ma le segna ancora l'Inter: Lautaro dal dischetto, dopo il secondo rigorino di serata, concesso questa volta per fallo di Akpa-Akpro su Frattesi. E nel finale torna a segnare, quasi un mese dopo l'ultima volta, anche Marcus Thuram.