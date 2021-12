L'Inter passeggia a Salerno, la Salernitana alza bandiera bianca: finisce 5-0

Tutto facile a Salerno per la capolista Inter, che batte 5-0 la Salernitana nell'anticipo della 18ª giornata di Serie A. La squadra di Simone Inzaghi passa subito in vantaggio al 11' con Perisic su assist di Calhanoglu. Al 33' arriva il raddoppio nerazzurro: Dzeko trova l'appoggio centrale per l'arrivo in area di Dumfries che calcia di prima intenzione con il destro con la palla che colpisce la traversa prima di insaccarsi. Nella ripresa l'Inte passeggia su un'arrendevole Salernitana. Al 52' Calhanoglu di prima imbuca per Alexis Sanchez che con il destro di prima intenzione batte Fiorillo. Al 57' entra in campo Lautaro Martinez e dopo 20' trova il gol del 4-0: pallone deviato da Bogdan che favorisce il Toro che di prima gira in rete con il destro. Chiude i conti Gagliardini all'87 di destro.