L'Inter pensa ai rinnovi nella settimana pre-Napoli: incontro con Brozovic?

Entro la fine del 2021, spiega la Gazzetta dello Sport, l'Inter ha tutta l'intenzione di definire nel dettaglio la questione riguardante il rinnovo di Marcelo Brozovic. In un senso o nell'altro. La trattativa non risulta semplice e le parti ancora non si sono sedute intorno al tavolo a parlare: il momento buono potrebbe essere la prossima settimana, dopo le Nazionali e prima del Napoli. Ma niente è ancora certo.

CIFRE, DISTANZA TRA LE PARTI, AMMICCAMENTI DALL'EUROPA

Le cifre sono quelle che oramai circolano da giorni: oggi Brozo guadagna 4 milioni, l'Inter vorrebbe alzare la parte fissa con un contratto da 4,5 milioni a salire più bonus. Il giocatore, da parte sua, chiede 6 milioni netti a stagione, in pratica quanto Lautaro. Una cifra irraggiungibile per l'Inter, da capire quanto vorrà smuoversi il croato col suo entourage che nel frattempo ha raccolto gli interessamenti a livello europeo: i più concreti sono quelli che portano al PSG e all'Atletico Madrid.