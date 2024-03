L'Inter pensa al futuro: una clamorosa voce porta a Immobile

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Clamorosa indiscrezione di mercato diffusa questa mattina dal quotidiano Tuttosport: l'Inter pensa a Ciro Immobile per la prossima stagione.Il quotidiano spiega come mercoledì, prima della partita contro l'Atletico Madrid, nell'albergo dove ospitava la squadra ci fosse stato un via vai di agenti (compreso quello di Lautaro Martinez). Uno di questi era Marco Sommella che cura gli interessi della punta della Lazio e della Nazionale.

Tuttosport spiega che i recenti accadimenti, con l'attaccante vittima di un aggressione dopo le dimissioni di Maurizio Sarri, potrebbero indurre l'attaccante a dire addio ai biancocelesti. La punta della Lazio ha un contratto in scadenza nel 2026 e un contratto da 4 milioni di euro più bonus ma potrebbe, condizionale d'obbligo, cambiare casacca a giugno.