L’Inter perde Brozovic: ha scelto di andare in Arabia, domani le visite mediche

© foto di www.imagephotoagency.it

Marcelo Brozovic ha deciso: il suo futuro sarà in Arabia Saudita, dove vestirà la maglia dell'Al-Nassr. La trattativa si è infatti appena sbloccata. Dopo i tentennamenti dei giorni scorsi che hanno rallentato l'affare, oli croato ha raggiunto l'accordo verbale con l'Al Nassr. L'ultima cifra concordata tra il club saudita e i nerazzurri è di 23 milioni di euro per il cartellino. Domani il calciatore svolgerà le visite mediche per giocare nel suo nuovo club. A riferirlo è Sky.