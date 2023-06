L'Inter perde Dzeko? Ricca offerta al bosniaco dal Fenerbahce: la volontà del giocatore

Edin Dzeko si trova a Istanbul per giocare la finale di Champions League tra l'Inter e il Manchester City, ma potrebbe anche restare in Turchia.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Edin Dzeko si trova a Istanbul per giocare la finale di Champions League tra l'Inter e il Manchester City, ma potrebbe anche restare in Turchia. Stando a quanto riporta Sky Sport l'attaccante nerazzurro ha infatti ricevuto una ricca offerta dal Fenerbahçe, che gli ha proposto un contratto biennale. La decisione definitiva del bosniaco arriverà solo dopo la finale, ma le riflessioni sono già in corso e il suo futuro è assolutamente incerto.

La volontà del giocatore sarebbe quella di proseguire con l'Inter e Dzeko aspetterà un rialzo da parte dei nerazzurri, fermi a un'annuale con opzione a cifre inferiori rispetto a quelle attuali. Ma il Fener lo tenta.