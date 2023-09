L'Inter perde Frattesi: infortunio muscolare, ecco quante partite salterà

Davide Frattesi si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a seguito di un affaticamento muscolare.

Davide Frattesi si è sottoposto oggi a esami clinici e strumentali, presso l’Istituto Humanitas di Rozzano, a seguito di un affaticamento muscolare. Gli accertamenti hanno evidenziato un lieve risentimento ai flessori della coscia destra. Le condizioni del centrocampista saranno rivalutate nei prossimi giorni". Questo il report medico ufficiale diramato dal club nerazzurro in merito alle condizioni del centrocampista.

Quasi sicuramente out per la Champions

Il classe 1999, dunque, sarà costretto a saltare la gara di domani contro la Salernitana - valida per 7^ giornata di Serie A - e con ogni probabilità anche la sfida di Champions League contro il Benfica in programma martedì prossimo (3 ottobre) a San Siro. Al momento è infatti in forte dubbio, in attesa di capire l'evolversi della situazione.

Gli altri: out anche Cuadrado

Per la gara contro la Salernitana, inoltre, mister Simone Inzaghi dovrà rinunciare anche a Juan Cuadrado, che ha lavorato sempre a parte, oltre agli infortunati Arnautovic e Sensi.