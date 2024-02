L’Inter perde Inzaghi? Ha un anno di contratto e 2 big di Premier hanno chiesto informazioni

L'Inter di Simone Inzaghi continua a colpire per gioco e risultati, non soltanto in Italia.

L'Inter di Simone Inzaghi continua a colpire per gioco e risultati, non soltanto in Italia. La stagione dei nerazzurri, primi in campionato con una differenza reti superiore al secondo miglior attacco della Serie A, è sotto gli occhi di tutti. Una linea di continuità tracciata a partire dalla finale di Champions League giocata a Istanbul: persa sì, ma facendo bella figura contro il super Manchester City di Pep Guardiola. Non a caso, è proprio in Premier League che il tecnico piacentino inizia ad avere grandi estimatori.

Due big chiedono info. Ne scrive Tuttosport, oggi in edicola: secondo il quotidiano piemontese, Manchester United e Chelsea avrebbero preso informazioni sulla situazione di Inzaghi. Il quale piace anche a Liverpool - dove però con ottime probabilità sarà Xabi Alonso a succedere a Jurgen Klopp - e Barcellona, altro club chiamato a cambiare guida tecnica in estate dopo la separazione con Xavi, già annunciata a livello ufficiale. Inzaghi piace per tanti aspetti: il gioco, ma anche la capacità di valorizzare il capitale umano messo a disposizione dalla dirigenza, un aziendalismo che porta a casa risultati da diversi punti di vista.

Contratto in scadenza nel 2025. A completare il quadro, una situazione contrattuale non tale da preoccupare Viale della Liberazione, ma neanche da lasciare del tutto tranquilli i tifosi interisti. Inzaghi è legato al club nerazzurro fino al 30 giugno 2025, con uno stipendio da circa 5,5 milioni di euro netti a stagione. Numeri che in Premier League non fanno certo paura: Ten Hag, per esempio, guadagna poco meno del doppio. Nelle ultime due stagioni, il rinnovo con l'Inter è arrivato sempre in estate e sempre allungando di una stagione rispetto all'accordo precedente: blindare il tecnico è una priorità per la dirigenza e anche per Zhang, questa volta però è lecito immaginare che anche Inzaghi voglia arrivare a un accordo più lungo e che riconosca i suoi oggettivi meriti nei progressi della sua Inter.