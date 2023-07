L'Inter perde Onana... E pure il suo erede designato? L'insidia è ancora l'Arabia

Poco fa è andato in scena un incontro di mercato in un ristorante con una delegazione di intermediari arabi

Anatoliy Trubin, portiere di proprietà dello Shakhtar Donetsk nel mirino dell'Inter per il post Onana, potrebbe cedere alle sirene dell'Arabia Saudita e proseguire quello che è l'esodo di tantissimi giocatori che stanno lasciando l'Europa. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW il portiere, insieme al suo entourage è a Londra.

Poco fa è andato in scena un incontro di mercato in un ristorante con una delegazione di intermediari arabi, che stanno sondando il terreno per l'estremo difensore, in uscita dal club ucraino. Possibile quindi che l'Inter venga scippata, anche perché i nerazzurri prima di provare l'affondo devono cedere il camerunese.