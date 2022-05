L'Inter perde Perisic, Gazzetta: "Non risponde all'offerta di rinnovo, ha scelto il Tottenham"

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport si fa il punto sul futuro di Ivan Perisic. Il croato non ha dato risposta alcuna, nonostante l’ultimo rilancio generoso sul rinnovo da parte dell'Inter. Secondo i piani del club, gli agenti del croato avrebbero dovuto dire un sì convinto e definitivo ieri, il giorno stabilito da entrambe le parti per convolare a nozze. Invece niente, probabilmente l'entourage era impegnato a trattare con Lontra, dove il Tottenham si è fatto molto avanti per il giocatore. Di certo, l’assenza di comunicazioni croate ha fatto perdere le ultime speranze ai nerazzurri che pensano, comunque, di aver fatto il massimo per tenerlo. Dopo che ieri il telefono ha squillato a lungo a vuoto, non ci saranno ulteriori rialzi di emergenza, anche perché il club è convinto di lanciare ormai Robin Gosens titolare.