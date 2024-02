L'Inter piazza un esubero: un centrocampista vola in Inghilterra, è fatta

TuttoNapoli.net

Stefano Sensi (28 anni) al Leicester, finalmente è arrivato il semaforo verde per la partenza del centrocampista che lascerà così l'Inter ed andrà ad avventurarsi in una nuova affascinante esperienza in Inghilterra, con l'obiettivo di riportare le Foxes - allenate dal connazionale Enzo Maresca - in massima serie dopo la cocente retrocessione patita nella scorsa stagione.

Arriverà in una squadra che occupa il primo posto della classifica in Championship e ha ormai ben chiaro l'obiettivo di vincere il campionato. Curiosamente, a fargli posto nella rosa del Leicester è stato un altro ex Inter come Cesare Casadei, rientrato alla casa madre Chelsea con cui ieri sera ha avuto modo anche di fare il suo esordio in Premier League.

L’operazione è andata in porto sulla base di un accordo a titolo definitivo, che porterà nelle casse nerazzurre 2,5 milioni di euro complessivi con la promozione del Leicester in massima serie inglese. E proprio in questi minuti il centrocampista classe 1995 ha lasciato Milano e l'Italia, pronto ad imbarcarsi su un aereo direttamente da Linate.