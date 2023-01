L’Inter protesta per un gol annullato, Marelli: “Ma c’era anche un rigore per il Monza”

TuttoNapoli.net

Luca Marelli ha commentato ai microfoni di DAZN la prestazione dell'arbitro Sacchi: "Due episodi meritano di essere menzionati. Il primo è il rigore di Acerbi su Ciurria, che è interpretativo e dove il VAR non poteva intervenire. Per me c'è il fallo, ma in qualunque caso il VAR non sarebbe potuto intervenire. Poi l'altro è il gol annullato ad Acerbi dove l'errore è grave: il timing in epoca VAR è fondamentale. Così ha tagliato fuori il VAR, che non ha potuto constatare che non c'era fallo di nessuno su Pablo Mari".