L'Inter prova a far cassa: due cessioni per 45mln

Si avvicinano due cessioni per l'Inter

Si avvicinano due cessioni per l'Inter. La prima potrebbe sbloccare il mercato e dovrebbe essere quella di Marcelo Brozovic, che si accaserà all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo e guadagnerà più di 20 milioni di euro a stagione. I nerazzurri hanno chiesto ai sauditi 25 milioni, probabile che ci sia un po' di flessibilità, in caso di aggiunta di bonus. Non è lontana la fumata bianca, almeno questa è la sensazione, riporta il Corriere dello Sport.

L'altro addio sarà verosimilmente quello di Robin Gosens, nel mirino dell'Union Berlino. Il problema è che il club tedesco ha offerto meno di 12 milioni di euro e in Viale della Liberazione ne chiedono almeno 18-20. Le due società non sono d'accordo neanche sulla formula: da Milano spingono per una cessione immediata, dalla Germania invece vorrebbero un prestito con obbligo di riscatto.