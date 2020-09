L'Inter può perdere Lautaro: irrompe il Real Madrid

Irrompe il Real Madrid su Lautaro Martinez. A scriverlo, la redazione di Sportmediaset che parla di principio d'accordo già raggiunto tra l'entourage del Toro e la Casa Blanca. Si tratta - si legge - di un'operazione che l'Inter ha cercato di tenere top secret fino all'ultimo, per evitare che una fuga di notizie potesse far esplodere il Barcellona e di conseguenza far saltare l'affare Vidal: il Real Madrid ha già raggiunto un accordo col giocatore sulla base di un contratto da 8 milioni di euro netti a stagione.