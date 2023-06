L'Inter rischia davvero di perdere Dzeko: il Fenerbahce fa sul serio e l'agente è in Turchia

Il Fenerbahce fa sul serio per Edin Dzeko. La formazione turca è a caccia di un grande centravanti in vista dell'estate e per la prossima stagione.

Il Fenerbahce fa sul serio per Edin Dzeko. La formazione turca è a caccia di un grande centravanti in vista dell'estate e per la prossima stagione: il mirino è tutto sul numero 9 in scadenza con l'Inter. L'intesa per il rinnovo coi nerazzurri ancora non è arrivata e il club di Istanbul sta provando a inserirsi con un ricco contratto per due stagioni. L'agente Alessandro Lucci è a Istanbul dove probabilmente tra oggi e domani ascolterà l'offerta del Fener per Dzeko, in bilico tra permanenza e addio dall'Inter. Per Dzeko negli scorsi giorni è arrivata anche una richiesta dall'Arabia Saudita. A riportarlo è Tuttomercatoweb.com.