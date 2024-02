L'Inter rischia di perdere Lautaro? Distanza sul rinnovo nonostante offerta da 8mln

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sulla trattativa per il rinnovo del contratto del capitano dell'Inter Lautaro Martinez

La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola fa il punto sulla trattativa per il rinnovo del contratto del capitano dell'Inter Lautaro Martinez e spiega che, al momento, la distanza tra domande e offerta è di due milioni di euro. L'offerta della società nerazzurra per rinnovare l'attuale accordo che ha scadenza il 30 giugno 2026 è di otto milioni di euro netti a stagione. La richiesta del capitano argentino, invece, è di dieci milioni di euro netti l'anno. C'è unità d'intenti, invece, sulla lunghezza del nuovo accordo che sarà fino al 30 giugno 2028.

Dieci giorni fa, in merito al rinnovo di contratto, Lautaro Martinez si era espresso così: "Come ha detto il direttore, siamo sulla strada giusta. Mancano dei dettagli, non è una cosa facile, ma non c'è fretta perché ho ancora due anni e mezzo di contratto. Sono tranquillo".