L'Inter rischia di perdere Skriniar a gennaio: l'entourage fa slittare incontro per il rinnovo

Il summit fra l'Inter e Milan Skriniar per parlare del rinnovo del contratto dello slovacco, secondo L'Interista, è slittato di qualche giorno.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il summit fra l'Inter e Milan Skriniar per parlare del rinnovo del contratto dello slovacco, secondo L'Interista, è slittato di qualche giorno. Inizialmente previsto per questa settimana, l'entourage del difensore ha chiesto di posticipare l'incontro a dopo la sfida Champions col Barcellona.

Le cifre in ballo

L'Inter ha intenzione di mettere sul piatto una proposta da 6,5 milioni di euro netti a stagione, cifra considerata non migliorabile dalla dirigenza nerazzurra. Di contro però esiste la promessa del PSG che ha già fatto sapere allo stesso Skriniar di poter arrivare ad una proposta di ingaggio da 10 milioni netti all'anno nel caso in cui dovesse svincolarsi in estate. Una concorrente forte, sebbene il giocatore non abbia mai manifestato l'intenzione di lasciare la magia nerazzurra.