L'Inter rischia un altro caso Skriniar: può perdere un altro big a zero

L'Inter potrebbe essere presto alle prese con un nuovo "caso Skriniar".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

L'Inter potrebbe essere presto alle prese con un nuovo "caso Skriniar". Il giocatore in questione è Alessandro Bastoni, il cui contratto con i nerazzurri scade nel giugno del 2024. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, nel dicembre 2022 c'è stato il primo incontro tra la dirigenza interista e l'agente del difensore Tullio Tinti. In quell'occasione c'era distanza sulle modalità del rinnovo e ancora non si era parlato di cifre, per le quali è emersa distanza tra le parti nei colloqui successivi.