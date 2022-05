L'Inter risponde al Milan: nerazzurri avanti di due gol a Udine

Alla Dacia Arena Inter avanti 2-0 sull'Udinese al termine del primo tempo.

Alla Dacia Arena Inter avanti 2-0 sull'Udinese al termine del primo tempo. Ospiti subito in vantaggio dopo 12' con Ivan Perisic: calcio d'angolo dalla sinistra di Dimarco e colpo di testa del croato che batte Silvestri. Al 40' arriva il raddoppio nerazzurro grazie a Lautaro Martinez. Calcio di rigore assegnato dall'arbitro Chiffi, con l'ausilio del VAR, per fallo di Pablo Marì su Dzeko e penalty battuto dall'argentino che colpisce il palo e poi ribadisce in rete di testa dopo che il pallone era stato toccato anche da Silvestri.