L’Inter sfiora il ko interno con l’Atalanta ma viene salvata dal VAR: termina 2-2 a San Siro

Termina 2-2 la sfida di San Siro tra Inter e Atalanta. Il primo tempo si chiude col vantaggio atalantino in rimonta. Dopo appena 5 minuti Lautaro Martinez porta in vantaggio i suoi con una mezza rovesciata. Al trentesimo, però, arriva il pari della Dea: rimpallo vinto da Zapata sull'uscita di De Vrij, Malinovskyi raccoglie al limite e Skriniar tarda nell'uscita. Destro al giro straordinario, d'esterno, all'angolino, ed è 1-1. Al 39', la ribalta Toloi: stavolta l'errore è di Handanovic che respinge male un'altra conclusione da fuori di Malinovskyi. Il nazionale azzurro è tenuto in gioco da Skriniar e con un tap in comodo fa 2-1. Nella ripresa Dzeko pareggia nuovamente i conti e fissa il punteggio sul 2-2. Finale folle con i nerazzurri che falliscono un rigore con Dimarco, all’88’ gol annullato all’Atalanta perchè in precedenza la palla era uscita sul fondo. Si chiude così il folle match di San Siro.