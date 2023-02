L'Inter si aggrappa ai soldi della Champions: senza i quarti via almeno un big

Passare contro il Porto permetterebbe di non dover cercare per forza un’altra cessione di un big

Gli ottavi di finale di Champions League, per l’Inter, hanno un altro significato oltre a quello sportivo. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il passaggio del turno ai quarti vorrebbe dire altri 20 milioni di euro nelle casse nerazzurre, tra introiti dalla Uefa, bonus sponsor e un botteghino di alto livello. Sarebbero soldi che, spiega la Rosea, la società non aveva messo in conto a inizio anno, aspettandosi il terzo posto nel girone dopo il sorteggio.