L'Inter si prepara a ripartire: ritiro a Malta e 5 amichevoli in vista del Napoli

Venerdì l'Inter tornerà ufficialmente a lavoro: ad Appiano gentile infatti i nerazzurri che non partecipano al Mondiale si incontreranno per la ripresa degli allenamenti. Poi, come ricorda Tuttosport, nel week-end partirà il ritiro invernale previsto a Malta dove si terranno due amichevoli, prima di incontrare il Betis Siviglia, la Reggina e il Sassuolo. Intanto quest'oggi si terrà il Consiglio di Amministrazione dove si parlerà anche del delicatissimo tema dello sponsor.