L'Inter si ritira dalla corsa per Samardzic: l'annuncio dell'AD Marotta

L'ad dell'Inter Beppe Marotta ha parlato all’evento presso il palazzo della regione Lombardia SPORT MOVIES & TV toccando tantissimi temi dell'attualità nerazzurra, a cominciare dalla questione stadio: "E' un argomento che come sapete viene curato da Alessandro Antonello, non entro nel merito. Dico solo che lo stadio è un'esigenza di qualsiasi società calcistica moderna e anche noi stiamo seguendo questa strada".

Vista la presenza di Adriano Galliani, avete parlato di Colpani?

"Col Monza abbiamo ottimi rapporti e loro hanno ottimi elementi all'interno della rosa, sia per le squadre di club sia per la nostra Nazionale. Abbiamo buoni rapporti, se ci saranno cose concrete le svilupperemo più avanti".

Il ritorno del nome di Samardzic accostato all'Inter?

"No... e' già stato fatto. Siamo concentrati sul presente e non sul futuro. Questo rappresenta qualcosa di futuro e in questo momento non è di attualità".