L'Inter si salva all'ultimo respiro a Lecce: decide Dumfries allo scadere

Basta una rete dopo neanche un minuto all'Inter per chiudere in vantaggio il primo tempo della sfida contro il Lecce che apre la stagione dei nerazzurri.

L'Inter vince all'ultimo secondo la prima gara di questa Serie A soffrendo contro un Lecce in emergenza, ma con un grande cuore in campo. Al Via del Mare finisce 1-2 per i nerazzurri di Inzaghi.

Pronti via ed è subito l’uomo più atteso, Romelu Lukaku, a sbloccare la gara del Via del Mare: cross di Dimarco, sponda di testa di Darmian in area e altro colpo di testa del belga che trova il gol dopo appena 81 secondi. Una rete che galvanizza i nerazzurri che praticamente non fanno uscire il Lecce dalla propria metà campo andando al tiro anche con Martinez e Calhanoglu, parata in due tempi di Falcone, con in mezzo un errore di Cetin che regala il pallone a Barella venendo però graziato dal centrocampista. Il primo pericolo, se così può chiamarsi, per la difesa nerazzurra arriva al quarto d’ora di gioco con Ceesay che prova a liberarsi al tiro in area, ma trova solo un corner.

CALANO I RITMI E LE OCCASIONI -Si tratta solo di una fiammata di alleggerimento visto che l’Inter continua a macinare gioco e occasioni, mancando però di lucidità negli ultimi 30 metri. Verso la mezzora il gioco si fa meno fluido con i salentini che cercano la profondità e i tagli di Di Francesco, mentre i nerazzurri palleggiano in maniera più insistita nonostante il tecnico Inzaghi chieda loro di servire le punte in verticale. Al 38° nuova fiammata dei padroni di casa con Strefezza che arriva al tiro, ma non impegna Handanovic. Il primo tempo non regala più emozioni nonostante i quattro minuti di recupero concessi per i diversi interventi dei sanitari delle due squadre dopo alcuni contrasti di gioco particolarmente duri anche se non scorretti.

IL LECCE PAREGGIA SUBITO - Come a inizio gara arriva subito un gol in avvio di ripresa. Questa volta però a segnarlo è la squadra padrona di casa con Ceesay che scambia con Di Francesco e sorprende la retroguardia dell’Inter battendo con un diagonale preciso Handanovic e pareggiando i conti. La gara si infiamma con i padroni di casa che all’ora di gioco sfiorano il vantaggio con una punizione di Bistrovic che chiama Handanovic alla grande parata, quasi d’istinto, che salva i suoi.

REAZIONE INTER E DUMFRIES ALL'ULTIMO RESPIRO - La risposta dell’Inter arriva un minuto dopo con Dimarco che al volo esalta i riflessi di Falcone. I nerazzurri alzano i ritmi, anche per la presenza del tridente pesante con Dzeko, e sfiorano il vantaggio prima con un altro neo entrato come Dumfries, che colpisce il legno di testa, e poi Lautaro che di testa manda di poco a lato. Continuano le occasioni da ambo le parti con Banda che impegna Handanovic e Lukaku che si vede annullare un gol per carica sul portiere. Il finale è praticamente un assedio nerazzurro che vede Falcone ergersi a grande protagonista con le sue parate mentre la difesa giallorossa con grinta e cuore stringe i denti e prova a respingere gli assalti avversari. All'ultimo secondo utile è Dumfries a trovare la zampata vincente sfruttando l'ennesima palla inattiva dell'Inter per battere a rete e regalare una vittoria che sembrava insperata ai nerazzurri.