L’Inter soffre ma espugna Parma: decisiva la doppietta di Sanchez

L’Inter di Conte espugna con il punteggio di 2-1 il Tardini di Parma. Dopo un primo tempo terminato 0-0 con i ragazzi di D’Aversa che avevano tenuto bene il campo e tentato il gol del vantaggio, nella ripresa i nerazzurri hanno cambiato passo. Al 54’ è Alexis Sanchez a sbloccare la sfida sfruttando alla perfezione un rimpallo a suo favore e battendo Sepe. Dopo pochi minuti sempre il cileno realizza il suo secondo gol a tu per tu con il portiere emiliano. Hernani ha accorciato le distanze per il Parma ma non è bastato. Successo importantissimo dell’Inter che allunga sul Milan e sale a 59 punti, il Parma resta penultimo.